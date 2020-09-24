Эксперты Алюминиевой ассоциации назвали драйверы роста потребления алюминиевых кабелей

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Эксперты Алюминиевой ассоциации проанализировали перспективы роста спроса на алюминие кабели. Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на все сферы промышленности, включая энергетику, отметили в ассоциации. Спад производства, сокращение или остановка крупных проектов, а также изменение моделей потребления - все эти явления характерны и для кабельной отрасли.

Так, по экспертной оценке, производство кабельных изделий за 7 месяцев сократилось на 2% главным образом за счет снижения потребления кабеля с медной жилой. Данная тенденция характерна не только для России, но и всего мирового рынка.

В целом мировой спрос на первичный алюминий в 2020 году снизится на 4%, что выше первоначальных ожиданий. В то же время ожидается возобновление роста на ключевых рынках вне Китая до конца III квартала 2020 года. И хотя загрузка мощностей перерабатывающей промышленности в мире - опять-таки вне Китая - остается низкой, в ближайшие месяцы она может вырасти до 70-80%.

Главными долгосрочными драйверами потребления алюминия в энергетической сфере являются стремительное развитие электротранспорта и офшорной электроэнергетики (ветряные электростанции на морском шельфе), где происходит замещение алюминием медных подводных кабелей, предназначенных для обслуживания ветрогенераторов.

Основной прирост потребления кабельной продукции в мире приходится на развивающиеся страны за счет электрификации тех регионов, где пока этот уровень остается сравнительно невысоким. В развитых странах заметна тенденция к диверсификации алюминиевой кабельной продукции и развитию новых направлений - электротранспорт и энергетические проекты в прибрежной зоне.

Эксперты Алюминиевой ассоциации ожидают, что на внутреннем рынке спрос на алюминий в ближайшие годы будет развиваться благодаря расширению номенклатуры алюминиевых кабелей, освоения новых продуктов, в то время как сейчас львиная доля приходится лишь на кабели инвестиционного назначения. Наиболее перспективными представляются три основных направления: нефтепогружные кабели, кабели для автомобильной проводки и внутренней проводки здания.

Что касается автомобильной проводки, то этот сегмент рынка появился сравнительно недавно - в 2008 году. За прошедшие годы доля алюминиевой проводки в общем потреблении составила 6%, увеличиваясь ежегодно на два пункта. По подсчетам экспертов, в предстоящие 10 лет эти объемы значительно возрастут за счет развития электромобилей и инфраструктуры для них. К 2030 году доля алюминиевой автопроводки может достигнуть 11%, что составляет 177 тыс. т алюминия.

Крупнейшие мировые бренды, такие как "Тойота", "Ауди", БМВ, "Форд", "Мерседес" используют сегодня алюминиевую проводку. На российском рынке внедрение этого продукта началось с грузового транспорта, где в настоящее время алюминиевая проводка представлена в меньшем объеме, чем в легковом. Но данный сегмент будет стремительно развиваться.

Говоря о возможностях расширения применения алюминия в жилищном строительстве, специалисты отмечают важность роста положительного восприятия алюминиевого сплава в проводке конечными потребителями и застройщиками. Такому изменению предшествовал огромный объем работы, результатом которой является постоянный рост потребления алюминиевого сплава 8-й серии.