0
0
0
НОВОСТИ

Человечество провалило испытание пандемией, погубившей почти миллион человек - генсек ООН

16:00 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечество не прошло испытание пандемией нового коронавируса, число жертв которой уже приближается к миллиону. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, - сказал он. - Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:40 24.09.2020
Эксперты Алюминиевой ассоциации назвали драйверы роста потребления алюминиевых кабелей
0
63
15:32 24.09.2020
Выборы в РФ прошли с высоким уровнем конкуренции - Путин
0
78
15:19 24.09.2020
Несколько магазинов "Перекресток" и "Магнолия" в Москве закрыли за нарушение масочного режима
0
100
15:12 24.09.2020
В Косово арестован один из бывших руководителей Освободительной армии Косово - суд в Гааге
0
114
15:00 24.09.2020
Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам весны этого года
0
140
14:42 24.09.2020
В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19
0
132
14:32 24.09.2020
Гробницу возрастом полторы тысячи лет обнаружили в Германии
0
190
14:12 24.09.2020
Зеленский утверждает, что "Северный поток - 2" может создать угрозу единству Европы
0
200
14:00 24.09.2020
Кремль не выдвигал Путина на Премию мира, но будет хорошо, если ее присудят - Песков
0
211
13:32 24.09.2020
За пьянство на удаленке увольнять не будут - СМИ
0
204

Возврат к списку