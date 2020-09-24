Человечество провалило испытание пандемией, погубившей почти миллион человек - генсек ООН
16:00 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человечество не прошло испытание пандемией нового коронавируса, число жертв которой уже приближается к миллиону. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, - сказал он. - Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля".
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