Греция пригрозила Турции Международным судом ООН

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция может обратиться в Международный суд ООН в случае, если конфликт с Турцией не удастся урегулировать путем диалога. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Неделя высокого уровня ГА проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.

"Действия Турции нарушают международное право и угрожают безопасности и стабильности региона", - сказал он. "Давайте разговаривать. Давайте искать общеприемлемые решения. Давайте дадим дипломатии шанс, - призвал Мицотакис. - Но если в конечном счете мы не сможем прийти к согласию, мы должны будем довериться мудрости Международного суда в Гааге".