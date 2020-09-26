После инцидента с лифтом в университете МФЮА один человек остается в больнице

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна студентка остается в больнице после остановки перегруженного лифта в здании Московского финансово-юридического университета (МФЮА), она была госпитализирована из-за обморока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В настоящее время один человек пребывает в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе опровергли информацию СМИ о падении лифта. "Лифт не падал, травм не было, у студентки зафиксировали обморочное состояние из-за нехватки воздуха, спровоцированной переполненной кабиной в лифте", - сказали представители вуза.

Ранее вуз сообщал о госпитализации нескольких человек. В кабине находились 22 человека, в то время как грузоподъемность - всего шесть. "Вывернутая дверь на фото, распространяемом в СМИ, является следствием не падения кабины, а механических действий людей, пытающихся вырвать эту дверь", - проинформировали в пресс-службе.

Вуз провел предварительную проверку и предполагает, что к инциденту привела неисправность датчика устройства, взвешивающего груз. "На данный момент вопрос технической неисправности решается с обслуживающей компанией ООО "Злслифтсервис", - указали в пресс-службе, уточнив, что лифт не двигался с места, но двери закрылись и заблокировались.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что в Московском финансово-юридическом университете упал лифт, когда в нем находились студенты. Следователи проверяют информацию СМИ.