Участников очередной акции протеста в Минске снова задерживают

14:00 Источник: Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов в Минске в воскресенье начали задерживать участников очередного несанкционированного марша оппозиции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города. Тем временем силовики стараются не допустить скопления сторонников оппозиции в центре.

Людей задерживают по дороге на акцию на прилегающих к проспекту Независимости улицах.

Порядка 10 человек задержаны на подходах к проспекту Машерова. Люди направлялись к стеле "Минск город-герой".