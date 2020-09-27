Участников очередной акции протеста в Минске снова задерживают
14:00 27.09.2020 Источник: Интерфакс
Сотрудники правоохранительных органов в Минске в воскресенье начали задерживать участников очередного несанкционированного марша оппозиции.
Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города. Тем временем силовики стараются не допустить скопления сторонников оппозиции в центре.
Людей задерживают по дороге на акцию на прилегающих к проспекту Независимости улицах.
Порядка 10 человек задержаны на подходах к проспекту Машерова. Люди направлялись к стеле "Минск город-герой".
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