Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

10:16

В Москве в школах каникулы увеличат до двух недель чтобы сократить заболеваемость учащихся, при этом детские сады будут работать по традиционному графику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19 решено было сделать каникулы более продолжительными и провести их во всех школах в один и то же период – с 5 по 18 октября. «Чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы», - отметил градоначальник.

При этом дистанционные занятия также проводиться не будут, хотя ученики смогут заниматься при помощи материалов, которые предоставляет Московская электронная школа. По словам мэра, предстоящие каникулы лучше всего провести дома или на даче. «Если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», - написал мэр. По его словам, немалая часть горожан, болеющих бессимптомно – дети, которые могут передать вирус взрослым и пожилым родственникам, которые переносят болезнь гораздо тяжелее.