Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана нанесли удар по территории республики
11:05 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджанские вооруженные силы нанесли удар с применением авиации по воинской части в районе города Варденис на армянской территории. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Данному действию противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что Вооруженные силы Армении якобы обстреляли ракетами Дашкесанский район Азербайджана из района Варденис", - отметила она.
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