В Минобрнауки сказали, в каком случае иностранные студенты смогут учиться в России очно
21:15 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные студенты смогут попасть на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну, заявили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну. На сегодняшний день, согласно распоряжению правительства РФ от 20 сентября 2020 г. № 2406-р, сняты ограничения на въезд из Республики Белоруссия, Казахстана, Киргизии (с 21 сентября 2020 г.) и Республики Корея (с 27 сентября 2020 г.)", - сообщили в пресс-службе.
В министерстве добавили, что ранее было возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Абхазией, Египтом, ОАЭ, Республикой Мальдивы и Южной Осетией.
НОВОСТИ
- 22:00 29.09.2020
- Для москвичей старше 65 лет домашний режим будет действовать до 28 октября - Указ мэра
- 21:38 29.09.2020
- Долги россиян перевалили за триллион рублей
- 21:30 29.09.2020
- Хуснуллин рассказал, сколько нужно вложить в строительство жилья в течение 10 лет
- 21:00 29.09.2020
- Соглашение о торгпредствах между РФ и Украиной прекратило действовать - МИД России
- 20:45 29.09.2020
- Гинцбург.:Правильно привитый человек не будет никогда переносчиком инфекции
- 20:30 29.09.2020
- Израиль готов к переговорам с Палестиной на основе плана Трампа
- 20:25 29.09.2020
- В МИД РФ рассказали, как оценивают визит Меркель в больницу к Навальному
- 20:00 29.09.2020
- У экс-президента Украины Петра Порошенко тест на COVID-19 оказался положительным
- 19:40 29.09.2020
- Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт - Премьер Пашинян
- 19:20 29.09.2020
- Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует - Президент Алиев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать