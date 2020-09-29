В Минобрнауки сказали, в каком случае иностранные студенты смогут учиться в России очно

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные студенты смогут попасть на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну, заявили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну. На сегодняшний день, согласно распоряжению правительства РФ от 20 сентября 2020 г. № 2406-р, сняты ограничения на въезд из Республики Белоруссия, Казахстана, Киргизии (с 21 сентября 2020 г.) и Республики Корея (с 27 сентября 2020 г.)", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что ранее было возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Абхазией, Египтом, ОАЭ, Республикой Мальдивы и Южной Осетией.