0
0
179
НОВОСТИ

Почти половина россиян на данный момент ищет подработку - опрос

15:32 30.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Около 48% опрошенных россиян сейчас ищут подработку, — выяснилось в ходе опроса сервиса «Worki». Ищут дополнительный заработок 30% молодых людей, причем среди московской молодежи этот показатель выше, чем в среднем по России, — отмечает ТАСС.

Самая популярная подработка – охранник, курьер и продавец в магазине.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 30.09.2020
Сметная стоимость головного ледокола "Лидер" - 111,5 млрд руб. - проект бюджета
0
0
16:32 30.09.2020
Потери въездного туризма РФ от закрытия границ к концу года составят $8-9 млрд - РСТ
0
67
16:12 30.09.2020
По всей России 2 октября проверят сирены и громкоговорители
0
97
16:00 30.09.2020
Объем госдолга РФ по итогам 2020 г. составит 20,4 трлн руб.
0
116
15:12 30.09.2020
"Твиттер" заблокировал аккаунт правительства Венгрии - представитель
0
164
15:00 30.09.2020
Задержаны шестеро заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане - ФСИН
0
176
14:32 30.09.2020
Песков отметил новые проявления "политической культуры" США на дебатах Байдена и Трампа
0
222
14:12 30.09.2020
Эстония увеличит в 2021 году оборонные расходы
0
254
14:00 30.09.2020
С 2021 года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек
0
276
13:55 30.09.2020
Определены победители школьного акселератора SberZ
0
236

Возврат к списку