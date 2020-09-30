Почти половина россиян на данный момент ищет подработку - опрос
15:32 30.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Около 48% опрошенных россиян сейчас ищут подработку, — выяснилось в ходе опроса сервиса «Worki». Ищут дополнительный заработок 30% молодых людей, причем среди московской молодежи этот показатель выше, чем в среднем по России, — отмечает ТАСС.
Самая популярная подработка – охранник, курьер и продавец в магазине. Эхо Москвы
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