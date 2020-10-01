В РФ сегодня в силу вступает ряд нововведений
10:00 01.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Ряд нововведений вступает сегодня в силу в России. Зарплаты силовиков, судей, таможенников и ряда других категорий бюджетников с этого дня вырастут на 3%. Индексацию проведут с учетом инфляции за прошлый год. В Москве совсем незначительно – почти на 170 рублей увеличится величина минимальной зарплаты. В столице МРОТ составит 20361 рубль. Максимальное страховое возмещение вкладов при отзыве лицензии у банков возрастает до 10-ти миллионов рублей с полутора миллиона. Это станет возможно в некоторых случаях: к примеру, при продаже жилого помещения или участка земли, на котором стоит дом, получении наследства, социальных выплат, пособий или в случае возмещения ущерба жизни и здоровью. Антикризисные меры, введённые властями весной из-за пандемии, отменяются. В том числе кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и потерявших доходы граждан. Больше не будет действовать мораторий на банкротство системообразующих предприятий и компаний. Эксперты предсказывают бум банкротств как юридических, так и физических лиц в начале следующего года.
С этого дня расширяется список категорий товаров для обязательной маркировки. В России запретят производство и импорт немаркированной парфюмерной продукции и фотоаппаратуры. Эхо Москвы
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