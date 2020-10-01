Патриарх призвал провести общественное обсуждение законопроекта о порядке изъятия детей

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой организовать общественное обсуждение законопроекта, предусматривающего ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи. Письмо с его обращением опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в четверг.

"Принятие указанного законопроекта, как представляется, сопряжено с определенными рисками. Требование экстренного решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение. <...> Таким образом, законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки. <...> Прошу Вас организовать широкое общественное обсуждение законопроекта <...>, а также актуального состояния и перспектив изменений законодательства о семье в целом", - говорится в письме.

Патриарх подчеркнул, что законопроект вызывает беспокойство общественности. "Проблема необоснованного изъятия детей у их родителей является очень серьезной. Русская православная церковь неоднократно обращала внимание на необходимость обеспечения на законодательном уровне эффективной защиты граждан от необоснованного и/или незаконного вмешательства в семейную жизнь (в том числе и под предлогом защиты прав детей), борьбы с нередко встречающимся административным произволом органов опеки и попечительства и идеей усиления роли суда в принятии решений, затрагивающих интересы семьи", - добавил он.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Документом предлагается производить изъятие ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью по общему правилу на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства. Необходимые поправки вносятся в Гражданский и Семейный кодексы.