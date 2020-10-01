0
0
68
НОВОСТИ

ФАС получает около 100 тысяч обращений в год

13:32 01.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ФАС назвали число поступающих к ним жалоб. В год в ведомство подаётся почти сто тысяч обращений.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

«У нас в год в ФАС по гоззаказу поступает примерно 65 000, жалоб по торгам государственных компаний и средствах монополии примерно 15 000 жалоб, а по торгам, которые идут на продажу имущества — около 11 000 жалоб. Большое число предпринимателей, порядка 100 000, активно пользуются такими правами. Есть колебания от года к году небольшие, но в среднем примерно половина жалоб признаётся обоснованными. В половине случаев права предпринимателей действительно были ущемлены. Есть разные заказчики, разные органы власти, разные предприниматели.

В половине случаев прав органы власти, в половине — предприниматели. Наиболее распространённый случай, когда предприниматели не правы — это когда они не знают законодательство, правил. Когда им казалось, что они делают всё правильно, а по закону это неверно».

По его словам, сейчас задача ФАС — сделать унификацию правил в федеральном законе N 135 «О защите конкуренции». Единая процедура разработана и прописана, ожидает одобрения в инстанциях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 01.10.2020
С Навальным работает ЦРУ США - Песков
0
57
13:20 01.10.2020
В РФ готовится закон о блокировке телефонного спама
0
129
13:05 01.10.2020
Не найдено более тысячи детей, пропавших с начала года - МВД
0
156
13:00 01.10.2020
ЕС официально уведомил Лондон о нарушении им соглашения о Brexit и дал месяц на ответ
0
149
12:55 01.10.2020
При поддержке Новикомбанка создан вертолет нового поколения
0
141
12:32 01.10.2020
В Нигерии музыканта приговорили к смерти из-за песни
0
192
12:20 01.10.2020
Патриарх призвал провести общественное обсуждение законопроекта о порядке изъятия детей
0
201
12:05 01.10.2020
Навальный работает с западными спецслужбами, действует в их интересах - Володин
0
249
12:00 01.10.2020
В России за сутки выявили 8 945 заразившихся коронавирусом
0
180
11:32 01.10.2020
Под «Джокондой» да Винчи обнаружен скрытый эскиз
0
252

Возврат к списку