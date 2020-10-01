ФАС получает около 100 тысяч обращений в год

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ФАС назвали число поступающих к ним жалоб. В год в ведомство подаётся почти сто тысяч обращений.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

«У нас в год в ФАС по гоззаказу поступает примерно 65 000, жалоб по торгам государственных компаний и средствах монополии примерно 15 000 жалоб, а по торгам, которые идут на продажу имущества — около 11 000 жалоб. Большое число предпринимателей, порядка 100 000, активно пользуются такими правами. Есть колебания от года к году небольшие, но в среднем примерно половина жалоб признаётся обоснованными. В половине случаев права предпринимателей действительно были ущемлены. Есть разные заказчики, разные органы власти, разные предприниматели.

В половине случаев прав органы власти, в половине — предприниматели. Наиболее распространённый случай, когда предприниматели не правы — это когда они не знают законодательство, правил. Когда им казалось, что они делают всё правильно, а по закону это неверно».

По его словам, сейчас задача ФАС — сделать унификацию правил в федеральном законе N 135 «О защите конкуренции». Единая процедура разработана и прописана, ожидает одобрения в инстанциях.