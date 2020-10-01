Дело полицейских, незаконно задержавших Голунова, рассмотрят в суде в закрытом режиме
17:00 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд будет рассматривать дело бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова и фальсификации доказательств в его отношении, в закрытом для прессы и слушателей режиме. Об этом ТАСС сообщил адвокат основного обвиняемого по делу Алексей Коврижкин.
"Дело будет слушаться в закрытом для прессы режиме в связи с тем, что там содержатся секретные материалы", - сказал адвокат, который защищает бывшего полицейского Игоря Ляховца.
Адвокат также отметил, что он сам и его подзащитный уже ознакомились с материалами уголовного дела.
Басманный суд продлил срок ареста обвиняемых Ляховца, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева до 7 декабря. Заседание по продлению ареста Ляховцу состоялось позднее, чем в отношении его бывших коллег, в связи с неявкой адвоката к назначенному времени. 29 июля СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс- полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. Как стало известно позднее, следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским, добавив статью об организованной преступной группе. Суд обязал обвиняемых и их защиту ознакомиться с уголовным делом до 5 октября.
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