Дело полицейских, незаконно задержавших Голунова, рассмотрят в суде в закрытом режиме

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд будет рассматривать дело бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова и фальсификации доказательств в его отношении, в закрытом для прессы и слушателей режиме. Об этом ТАСС сообщил адвокат основного обвиняемого по делу Алексей Коврижкин.

"Дело будет слушаться в закрытом для прессы режиме в связи с тем, что там содержатся секретные материалы", - сказал адвокат, который защищает бывшего полицейского Игоря Ляховца.

Адвокат также отметил, что он сам и его подзащитный уже ознакомились с материалами уголовного дела.

Басманный суд продлил срок ареста обвиняемых Ляховца, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева до 7 декабря. Заседание по продлению ареста Ляховцу состоялось позднее, чем в отношении его бывших коллег, в связи с неявкой адвоката к назначенному времени. 29 июля СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс- полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. Как стало известно позднее, следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским, добавив статью об организованной преступной группе. Суд обязал обвиняемых и их защиту ознакомиться с уголовным делом до 5 октября.