У Парижа есть факты, что исламисты из Турции участвуют в боях в Нагорном Карабахе - Макрон
17:12 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция располагает "точной информацией" о том, что сирийские боевики из Турции принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
"Мы располагаем точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе (провинция на юге Турции - прим. ТАСС), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе. Это очень серьезно. В ближайшие часы мы обсудим это здесь на саммите", - сказал он.
НОВОСТИ
- 17:00 01.10.2020
- Дело полицейских, незаконно задержавших Голунова, рассмотрят в суде в закрытом режиме
- 16:32 01.10.2020
- Глава «Агоры» Павел Чиков намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост судьи в ЕСПЧ от России
- 16:12 01.10.2020
- Навальный намерен подать в суд на Пескова за слова о "работе со специалистами ЦРУ"
- 16:08 01.10.2020
- Школы Подмосковья продолжают работу в обычном режиме
- 16:00 01.10.2020
- Путин, Макрон и Трамп призвали к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе
- 15:32 01.10.2020
- Мишустин потребовал от подчиненных не допускать двусмысленности в публичных высказываниях
- 15:12 01.10.2020
- Дания разрешила Nord Stream 2 AG эксплуатировать "Северный поток - 2" на шельфе страны
- 15:00 01.10.2020
- В Ереване сообщили о ранении при обстреле в Карабахе двух журналистов "Монд"
- 14:57 01.10.2020
- Работодатели обязаны перевести с 5 октября на "удаленку" 30% сотрудников
- 14:32 01.10.2020
- Серые попугаи в британском зоопарке за время карантина научились нецензурно ругаться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать