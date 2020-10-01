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НОВОСТИ

У Парижа есть факты, что исламисты из Турции участвуют в боях в Нагорном Карабахе - Макрон

17:12 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция располагает "точной информацией" о том, что сирийские боевики из Турции принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы располагаем точной информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе (провинция на юге Турции - прим. ТАСС), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе. Это очень серьезно. В ближайшие часы мы обсудим это здесь на саммите", - сказал он.

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