Премьер Армении назвал уход Турции с Южного Кавказа условием перемирия в Нагорном Карабахе

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно только в том случае, если Турция прекратит свое присутствие на Южном Кавказе. Как в пятницу сообщает пресс- служба армянского кабмина, такое заявление глава правительства сделал в интервью канадской газете "Глоб энд мэйл".

"Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана, - утверждает Пашинян. - Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа".