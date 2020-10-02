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НОВОСТИ

Армения намерена представить в ОДКБ факты агрессии Азербайджана

21:00 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения представит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) свидетельства агрессии Азербайджана против армянской стороны. Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Мы представим в ОДКБ факты агрессии Азербайджана против Армении", - сказал он.

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