Армения намерена представить в ОДКБ факты агрессии Азербайджана

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения представит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) свидетельства агрессии Азербайджана против армянской стороны. Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Мы представим в ОДКБ факты агрессии Азербайджана против Армении", - сказал он.