На стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе участвуют порядка 150 высокопоставленных военных ВС Турции
18:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения располагает сведениями, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют порядка 150 высокопоставленных военных вооруженных сил Турции, которые находятся на разных командных пунктах по всему фронту. Об этом в субботу в ходе обращения к нации, которое показывали в режиме реального времени местные телеканалы, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"По свидетельству наших военных, кроме подразделений азербайджанской армии в атаках участвуют сирийские боевики и террористы, спецназовцы турецких ВС. По нашим сведениям, порядка 150 турецких высокопоставленных военных находятся в командных пунктах азербайджанских ВС и руководят военными действиями", - отметил он.
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