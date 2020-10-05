0
0
114
НОВОСТИ

Кинотеатру "Каро" грозит штраф в полмиллиона за нарушение масочного режима

18:56 05.10.2020

Кинотеатр сети «Каро», работающий в торгово-развлекательном центре «Атриум», может быть оштрафован на 500 тыс. руб. за нарушения правил профилактики коронавируса. По словам ведущего специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Владимира Ядыкина, в кинотеатре проводилось мониторинговое обследование в рамках проверок, организованных в столице в связи с ростом количества заболевших COVID-19.

«Были выявлены следующие нарушения: отсутствие УФ-облучателей в кинозалах, неполный контроль за наличием средств индивидуальной защиты - при входе в кинозал до посетителей в полном объеме не доводится информация о том, что у них должны присутствовать маски и перчатки», - констатировал Ядыкин. По его словам, из-за выявленных нарушений кинотеатр могут оштрафовать на полмиллиона рублей или его деятельность будет временно приостановлена на срок 90 суток.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 05.10.2020
Силовики разгоняют протестующих в Бишкеке
0
33
19:20 05.10.2020
Пашинян призвал окончивших службу за последний год военных отправиться в Карабах
0
121
18:40 05.10.2020
Главные раввины Израиля молятся о выздоровлении Трампа
0
154
18:00 05.10.2020
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах
0
208
17:32 05.10.2020
Иерусалимский патриарх Армянской церкви попросил власти Израиля остановить поставки оружия Азербайджану
0
274
17:12 05.10.2020
ЧП на Камчатке, скорее всего, не носит техногенный характер - Кобылкин
0
242
17:00 05.10.2020
По оценкам ВОЗ, около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом
0
250
16:32 05.10.2020
Причиной пожара на станции "Мирный" в Антарктиде стало короткое замыкание - институт
0
249
16:12 05.10.2020
Путин принял отставку главы Дагестана Васильева
0
325
16:05 05.10.2020
Московская духовная академия переходит на дистанционное обучение
0
270

Возврат к списку