Кинотеатру "Каро" грозит штраф в полмиллиона за нарушение масочного режима
18:56 05.10.2020
Кинотеатр сети «Каро», работающий в торгово-развлекательном центре «Атриум», может быть оштрафован на 500 тыс. руб. за нарушения правил профилактики коронавируса. По словам ведущего специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Владимира Ядыкина, в кинотеатре проводилось мониторинговое обследование в рамках проверок, организованных в столице в связи с ростом количества заболевших COVID-19.
«Были выявлены следующие нарушения: отсутствие УФ-облучателей в кинозалах, неполный контроль за наличием средств индивидуальной защиты - при входе в кинозал до посетителей в полном объеме не доводится информация о том, что у них должны присутствовать маски и перчатки», - констатировал Ядыкин. По его словам, из-за выявленных нарушений кинотеатр могут оштрафовать на полмиллиона рублей или его деятельность будет временно приостановлена на срок 90 суток.
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