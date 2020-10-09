Британия поможет Украине в пополнении флота ракетными катерами по стандарту НАТО
23:40 08.10.2020 Источник: Интерфакс
Великобритания поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО, и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях, отмечают в Офисе президента (ОП) Украины.
"Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов. Украина сможет наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного судостроения, которое обеспечит строительство следующих кораблей уже в Украине. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Эта договоренность поможет укрепить обороноспособность Украины на море и повысит безопасность на юге Украины", - сообщает пресс-служба ОП по итогам официального визита делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию.
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