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НОВОСТИ

Сирийские наемники просятся назад из Нагорного Карабаха - WSJ

09:32 14.10.2020 Источник: Lenta.ru

Десятки сирийских наемников вернулись из Нагорного Карабаха. Об этом пишет The Wall Steet Journal.

По утверждению источника издания, сотни боевиков были переброшены Турцией на территорию непризнанной республики, однако многие не выдерживают ожесточенности боев и около 200 человек просят вернуть их обратно. Также боевой дух наемников оказался подорван быстро растущим числом погибших.

При этом зарплата наемников составляет около двух тысяч долларов, и число желающих отправиться в Арцах не уменьшается.  Lenta.Ru

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