Рябков назвал неприемлемым условие США для продления ДСНВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал неприемлемым предложение Вашингтона продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) при условии временной взаимной заморозки ядерных арсеналов.

"Это неприемлемое предложение", - сказал дипломат, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Ранее Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты готовы продлить СНВ-3 с РФ при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран. По его словам, Вашингтон может заключить это соглашение хоть завтра, "но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом".

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.