100 млн доз вакцины британско-шведской компании закупит Индонезия для борьбы с коронавирусом - СМИ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индонезия в будущем году получит 100 млн доз вакцины от коронавируса, которая разрабатывается британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астра-Зенека"). Такая договоренность была достигнута по итогам визита в Лондон главы МИД Индонезии Ретно Марсуди и министра государственных предприятий Эрика Тхохира, пишет в четверг газета "Джакарта пост".





"Мы обратились к AstraZeneca с запросом на получение такого объема, компания согласилась предоставить республике вакцину", - сообщила журналистам глава МИД. "Как ожидается, первая партия прибудет в Индонезию в начале будущего года", - добавила министр.



Как рассказал на прошлой неделе министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, общая стоимость сделки составит примерно 500 млн долларов. До конца текущего месяца правительство внесет предоплату в размере 50% от этой суммы.