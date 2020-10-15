100 млн доз вакцины британско-шведской компании закупит Индонезия для борьбы с коронавирусом - СМИ
08:10 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы обратились к AstraZeneca с запросом на получение такого объема, компания согласилась предоставить республике вакцину", - сообщила журналистам глава МИД. "Как ожидается, первая партия прибудет в Индонезию в начале будущего года", - добавила министр.
Как рассказал на прошлой неделе министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, общая стоимость сделки составит примерно 500 млн долларов. До конца текущего месяца правительство внесет предоплату в размере 50% от этой суммы.
НОВОСТИ
- 09:00 15.10.2020
- Навального могли отравить два раза - NYT
- 08:20 15.10.2020
- До 2023 года ученые Санкт-Петербургского Политеха планируют отправить в космос четыре наноспутника
- 08:00 15.10.2020
- Самая высокая в истории смертность от лихорадки денге зафиксирована в Сингапуре
- 07:50 15.10.2020
- Банк генетической информации населения страны будет создав в Бразилии
- 21:36 14.10.2020
- В столичном регионе и ряде других крупных городов Франции вводится комендантский час
- 20:20 14.10.2020
- NASA выступает за разработку международных стандартов для частных комических компаний
- 20:14 14.10.2020
- Состоялась первая в России защита докторской диссертации по исламской теологи
- 20:00 14.10.2020
- Эрдоган позвонил в Кремль обсудить, кроме прочего, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- 19:40 14.10.2020
- Морские пираты расширяют зону своей активности - доклад ММБ
- 19:25 14.10.2020
- Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать