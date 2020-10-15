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100 млн доз вакцины британско-шведской компании закупит Индонезия для борьбы с коронавирусом - СМИ

08:10 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индонезия в будущем году получит 100 млн доз вакцины от коронавируса, которая разрабатывается британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астра-Зенека"). Такая договоренность была достигнута по итогам визита в Лондон главы МИД Индонезии Ретно Марсуди и министра государственных предприятий Эрика Тхохира, пишет в четверг газета "Джакарта пост".


"Мы обратились к AstraZeneca с запросом на получение такого объема, компания согласилась предоставить республике вакцину", - сообщила журналистам глава МИД. "Как ожидается, первая партия прибудет в Индонезию в начале будущего года", - добавила министр.

Как рассказал на прошлой неделе министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, общая стоимость сделки составит примерно 500 млн долларов. До конца текущего месяца правительство внесет предоплату в размере 50% от этой суммы.

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