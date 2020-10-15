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В КНР назвали провокацией прохождение американского эсминца через Тайваньский пролив

12:20 15.10.2020 Источник: Интерфакс

В Пекине в четверг призвали Вашингтон прекратить провокационные действия после прохождения американского эсминца "Барри" через Тайваньский пролив.

"Мы со всей серьезностью призываем США прекратить провокационные высказывания и действия в отношении региона Тайваньского пролива", - говорится в заявлении командования Восточного военного округа Китая, распространенного в соцсети Weibo.

"Командование всегда начеку и готово непреклонно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, решительно оберегая мир и стабильность в регионе", - отмечается в заявлении.

Американский эсминец "Барри" пересек Тайваньский пролив 14 октября, силы ВМС и ВВС восточной зоны командования Народно-освободительной армии взяли его под наблюдение и сопроводили.

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