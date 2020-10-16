Российского посла вызвали в МИД Нидерландов из-за срыва консультаций по МН17
09:05 16.10.2020
Посол России в Гааге Александр Шульгин вызван в МИД Нидерландов после того, как Москва приняла решение не участвовать в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing в 2014 году. Соответствующее заявление сделал глава нидерландского дипломатического ведомства Стеф Блок.
Он заявил, что решение России было односторонним, и выразил сожаление из-за него. Блок сообщил, что Нидерланды подчеркивают свою приверженность переговорам и это "довели до сведения посла России", сообщает "РИА Новости".
Блок отметил, что власти страны придают большое значение трехсторонним переговорам для поиска решения.
Ранее МИД РФ заявил о невозможности дальнейшего участия России в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой малайзийского Boeing (рейс MH17). ren.tv
НОВОСТИ
- 09:20 16.10.2020
- Часть российского бизнеса выигрывает от снижения курса рубля - Мантуров
- 09:00 16.10.2020
- Правительство ухудшило прогноз по убыли населения
- 22:40 15.10.2020
- В РФ в реанимационных отделениях находятся 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом
- 22:00 15.10.2020
- Армия США получит гиперзвуковые ракеты в 2023 году - Пентагон
- 21:20 15.10.2020
- Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС в связи с подозрением на заражение коронавирусом
- 20:40 15.10.2020
- Кнессет утвердил мирное соглашение Израиля с ОАЭ - СМИ
- 20:00 15.10.2020
- КНДР получила от РФ 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи
- 19:20 15.10.2020
- Стресс испытывают до 70% работающих россиян - Мурашко
- 18:40 15.10.2020
- Премьер-министр Киргизии Жапаров объявил, что полномочия президента после отставки Жээнбекова перешли к нему
- 18:00 15.10.2020
- Отлученный от церкви схимонах Сергий открыл новый храм на Урале на 4 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать