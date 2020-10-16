Российского посла вызвали в МИД Нидерландов из-за срыва консультаций по МН17

09:05

Посол России в Гааге Александр Шульгин вызван в МИД Нидерландов после того, как Москва приняла решение не участвовать в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing в 2014 году. Соответствующее заявление сделал глава нидерландского дипломатического ведомства Стеф Блок.

Он заявил, что решение России было односторонним, и выразил сожаление из-за него. Блок сообщил, что Нидерланды подчеркивают свою приверженность переговорам и это "довели до сведения посла России", сообщает "РИА Новости".

Блок отметил, что власти страны придают большое значение трехсторонним переговорам для поиска решения.

Ранее МИД РФ заявил о невозможности дальнейшего участия России в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой малайзийского Boeing (рейс MH17). ren.tv