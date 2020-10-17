Коронавирусом заразился глава МИД Австрии
10:10 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заразился коронавирусом. Об этом в субботу сообщило Австрийское агентство печати (АПА) со ссылкой на пресс-секретаря политика.
Как отмечает агентство, вызываемое вирусом заболевание у министра протекает бессимптомно.
В среду Шалленберг посетил заседание кабмина, участники которого были в защитных масках. В качестве меры предосторожности все они сдадут тест на коронавирус. Аналогичным образом уже поступили все, кто близко контактировал с политиком.
Представитель Шалленберга высказала предположение, что министр мог заразиться в понедельник на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге.
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