Иностранные компании жалуются на частые изменения законов в России
14:00 19.10.2020 Источник: РБК
Международные компании, работающие в России, считают одной из главных проблем российского правового поля слишком частые изменения законодательства. Среди других недостатков они выделили несоответствие законодательства сложившимся условиям и выборочное применение законов. Таковы результаты ежегодного опроса иностранного бизнеса в России, проведенного компанией EY в августе–сентябре.
В опросе приняли участие 62 компании, в том числе 49 компаний — участниц Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), работающего с 1994 года.
О том, что постоянные изменения в регулировании негативно влияют на инвестиционную привлекательность России, сообщили 50% участников опроса; 39% иностранных компаний указали на высокие административные барьеры (можно было выбрать несколько вариантов ответа); 34% респондентов обратили внимание на несоответствие законодательства сложившимся условиям; 31% выделили выборочные трактовку и применение законов, и 15% — недостаточно длительные переходные периоды для измененного регулирования или вовсе их отсутствие. РБК
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