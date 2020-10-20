Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов - БелТА

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил новых ректоров трех белорусских вузов, сообщает агентство БелТА.

Новые ректоры появились в Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном университете культуры и искусств, Брестском государственном техническом университете. Эти вузы были одними из центров протестной активности, их студенты регулярно выходили на демонстрации, которые начались после состоявшихся в республике в августе президентских выборов.