0
0
75
НОВОСТИ

Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов - БелТА

13:00 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил новых ректоров трех белорусских вузов, сообщает агентство БелТА.

Новые ректоры появились в Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном университете культуры и искусств, Брестском государственном техническом университете. Эти вузы были одними из центров протестной активности, их студенты регулярно выходили на демонстрации, которые начались после состоявшихся в республике в августе президентских выборов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 20.10.2020
Вертолет упал в реку под Вологдой - источник
0
12
13:20 20.10.2020
Потери туристической отрасли из-за отсутствия иностранцев оценили в 600 млрд рублей
0
44
13:05 20.10.2020
Правительство по-прежнему не рассматривает вариант повторного локдауна - Решетников
0
61
12:32 20.10.2020
СПЧ дал отрицательное заключение по поправкам Мизулиной в семейный кодекс
0
92
12:20 20.10.2020
В 1,5 млрд евро обойдутся казне Ирландии шесть недель жесткого карантина - вице-премьер
0
139
12:10 20.10.2020
Зеленский заявил, что Украина начинает строить две базы ВМС на Черном море
0
186
12:00 20.10.2020
Человечеству придется жить с коронавирусом, как с ежегодным гриппом, считает советник кабмина Британии
0
171
11:32 20.10.2020
Плату за ЖКУ для бедных граждан предложили отменить
0
189
11:20 20.10.2020
НАТО планирует построить в ФРГ космический центр - СМИ
0
201
11:05 20.10.2020
En+ Group и РУСАЛ подводят итоги конкурса "Лучший лыжный тренер года"
0
196

Возврат к списку