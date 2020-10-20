Два человека погибли при крушении вертолета под Вологдой - ГУ МЧС

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот и пассажир, по предварительным данным, погибли при крушении частного вертолета, упавшего в реку вблизи деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"По предварительным данным, погибли два человека - пилот и пассажир, которые находились на борту", - сказали в ГУ МЧС.