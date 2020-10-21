Экстренный видеосаммит глав ЕС пройдет 29 октября

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Евросовета Шарль Мишель принял решение созвать на 29 октября экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза в формате видеоконференции, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом он сообщил в среду у себя в "Твиттере".

"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19", - написал он.