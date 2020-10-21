Экстренный видеосаммит глав ЕС пройдет 29 октября
22:00 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Евросовета Шарль Мишель принял решение созвать на 29 октября экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза в формате видеоконференции, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом он сообщил в среду у себя в "Твиттере".
"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19", - написал он.
НОВОСТИ
- 21:48 21.10.2020
- Учителя в Москве 21 октября провели почти 150 тысяч уроков в МЭШ
- 21:45 21.10.2020
- Пол Маккартни готовится выпустить очередной сольный альбом
- 21:39 21.10.2020
- "Спартак" может лишиться зрителей в ближайшем домашнем матче
- 21:35 21.10.2020
- Папа Римский выступил за регистрацию гражданских браков однополыми парами
- 21:30 21.10.2020
- Умершему в Бразилии испытателю вакцины препарат не вводили - СМИ
- 21:12 21.10.2020
- Турция готова отправить войска в Азербайджан
- 20:22 21.10.2020
- В российском сегменте МКС пришлось отключить систему подачи кислорода
- 20:19 21.10.2020
- Elfagr: Турция захватывает Ливию, Россия спасает своих граждан
- 20:11 21.10.2020
- Один из испытателей оксфордской вакцины то COVID-19 умер в Бразилии
- 19:33 21.10.2020
- Россиян призвали к ответственности на карантине с помощью флешмоба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать