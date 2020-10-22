Почти 60 гостей трех ТРЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
16:04 22.10.2020
В Москве власти и медики пытаются добиться соблюдения горожанами и бизнесом антиэпидемических требований. На севере города за появление в общественном месте без масок и перчаток оштрафовали примерно 60 посетителей нескольких торгово-развлекательных центров, среди которых «Галерея Аэропорт», «Хорошо» и «XL». По словам главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаила Нестерова, штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет 4000 руб. Протоколы составлялись по факту административно-правовых нарушений по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП.
Напомним, в столице пытаются предотвратить активное распространение коронавируса – для этого жителям в общественных местах был рекомендован масочно-перчаточный режим, работодателям предписано перевести на удаленный формат работы не менее 30% работников, всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим.
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