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Французский иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром - военкор

09:20 06.05.2024 Источник: Газета.Ru

Российский военкор Борис Рожин в Telegram-канале заявил, что, предположительно, Французский иностранный легион понес первые потери под Часовым Яром. Он рассказал, что российские десантники вступили в стрелковый бой с французскими и немецкими наемниками на южных подступах к Часову Яру.

В бой, по его словам, теперь вступают не «тик ток военные зарубежных стран», а подготовленные, то есть профессиональные военнослужащие стран НАТО.

По данным военкора, первые сообщения о прибытии иностранных наемников в Часов Яр, основанные на радиоперехватах, поступили около месяц назад, но тогда было непонятно, что это за подразделения. Рожин предположил, что ВС РФ встретились с представителями Французского иностранного легиона, которых, вероятно, изначально планировалось использовать в обороне Славянска, но теперь их перебросили в другой район.

«Если все обстоит действительно так, то вчера Французский иностранный легион понес первые потери (до 7 человек)», — заключил он.

До этого бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция официально отправила на Украину примерно 100 наемников из Иностранного легиона.  "Газета.Ру"

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