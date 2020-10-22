Мосгорсуд снизил на полгода срок лишения свободы Михаилу Ефремову
17:40 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, осужденному ранее за совершение ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда, где было оглашено решение апелляционной инстанции.
"Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до 7 лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения", - зачитала текст решения судья.
НОВОСТИ
- 19:00 22.10.2020
- Путин рассказал, что не скучает по временам холодной войны
- 18:45 22.10.2020
- Путин: Важно сохранить ООН, Совет безопасности и право вето
- 18:40 22.10.2020
- Космический центр НАТО будет создан в Германии
- 18:30 22.10.2020
- НАТО призвала Турцию использовать влияние, чтобы снять напряженность вокруг Карабаха
- 18:20 22.10.2020
- Путин рассказал о "завозных демократиях", "вассалах" и зарубежных фондах
- 17:12 22.10.2020
- Россия за 9 месяцев увеличила экспорт мяса почти на 80%
- 17:00 22.10.2020
- Топ-10 самых матерящихся городов РФ возглавил город Дно
- 16:32 22.10.2020
- Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию
- 16:12 22.10.2020
- В Москве предотвращен теракт - ФСБ
- 16:04 22.10.2020
- Почти 60 гостей трех ТРЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать