0
0
139
НОВОСТИ

Мосгорсуд снизил на полгода срок лишения свободы Михаилу Ефремову

17:40 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, осужденному ранее за совершение ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда, где было оглашено решение апелляционной инстанции.

"Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до 7 лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения", - зачитала текст решения судья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 22.10.2020
Путин рассказал, что не скучает по временам холодной войны
0
0
18:45 22.10.2020
Путин: Важно сохранить ООН, Совет безопасности и право вето
0
46
18:40 22.10.2020
Космический центр НАТО будет создан в Германии
0
59
18:30 22.10.2020
НАТО призвала Турцию использовать влияние, чтобы снять напряженность вокруг Карабаха
0
78
18:20 22.10.2020
Путин рассказал о "завозных демократиях", "вассалах" и зарубежных фондах
0
108
17:12 22.10.2020
Россия за 9 месяцев увеличила экспорт мяса почти на 80%
0
176
17:00 22.10.2020
Топ-10 самых матерящихся городов РФ возглавил город Дно
0
183
16:32 22.10.2020
Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию
0
213
16:12 22.10.2020
В Москве предотвращен теракт - ФСБ
0
291
16:04 22.10.2020
Почти 60 гостей трех ТРЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
0
200

Возврат к списку