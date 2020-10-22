Мосгорсуд снизил на полгода срок лишения свободы Михаилу Ефремову

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, осужденному ранее за совершение ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда, где было оглашено решение апелляционной инстанции.

"Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до 7 лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения", - зачитала текст решения судья.