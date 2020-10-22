Путин не против учесть новое оружие в ДСНВ и привлечь к договору Китай

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова учесть новое гиперзвуковое оружие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Выступая в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава государства напомнил о создании в РФ новейших видов вооружений в ответ на выход США из договора по ПРО.

"Да, пока таких систем, действительно, у США нет, так же, как и у других стран, хотя все работают над этим и когда-нибудь это тоже появится", - отметил российский лидер. "Нам говорят, мы слышим: вот у вас это появилось, у нас пока нет, надо это учесть", - привел аргументы другой стороны Путин. Он заверил: "Мы не против, давайте учтем и в количестве носителей, и в количестве боеголовок, мы не возражаем".

Россия не против включения Китая в договоренности по контролю за вооружениями, но нельзя на Москву перекладывать ответственность за такие переговоры. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы разве против? Россия не против", - сказал Путин, комментируя идею превращения договора по сокращению наступательных вооружений в многосторонний с участием Китая.

"На нас только не нужно перекладывать ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним. Если кто- то хочет так сделать - пускай этого и добивается, мы же не возражаем", - подчеркнул российский лидер.