Все ударные корабли флота США получат гиперзвуковые ракеты - Пентагон

21:35 Источник: Интерфакс

ВМС США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все свои ударные атомные подлодки класса Virginia и эсминцы класса Zumwalt и Arleigh Burke, сообщило издание Navy Times, ссылаясь на советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

"Военно-морской флот собирается разместить гиперзвуковые ракеты сначала на ударных подводных лодках класса "Вирджиния", затем на новых эсминцах типа "Зумвальт" и, наконец, на всех эсминцах класса "Арли Берк", - сказал О'Брайен, выступая на Портсмутской военно-морской верфи в штате Мэн.

"Программа быстрого нанесения удара в обычном оснащении ВМС предполагает способность гиперзвуковых ракет удерживать под прицелом важнейшие цели с больших расстояний", - сказал О'Брайен. "Такая возможность будет в первую очередь развернута на наших новых подводных лодках класса "Вирджиния" и эсминцах типа "Зумвальт", - подчеркнул он.

По его словам, все три поколения эсминцев класса Arleigh Burke должны быть также оснащены гиперзвуковыми ракетами.