0
0
47
НОВОСТИ

Все ударные корабли флота США получат гиперзвуковые ракеты - Пентагон

21:35 22.10.2020 Источник: Интерфакс

ВМС США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все свои ударные атомные подлодки класса Virginia и эсминцы класса Zumwalt и Arleigh Burke, сообщило издание Navy Times, ссылаясь на советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О`Брайена.

"Военно-морской флот собирается разместить гиперзвуковые ракеты сначала на ударных подводных лодках класса "Вирджиния", затем на новых эсминцах типа "Зумвальт" и, наконец, на всех эсминцах класса "Арли Берк", - сказал О'Брайен, выступая на Портсмутской военно-морской верфи в штате Мэн.

"Программа быстрого нанесения удара в обычном оснащении ВМС предполагает способность гиперзвуковых ракет удерживать под прицелом важнейшие цели с больших расстояний", - сказал О'Брайен. "Такая возможность будет в первую очередь развернута на наших новых подводных лодках класса "Вирджиния" и эсминцах типа "Зумвальт", - подчеркнул он.

По его словам, все три поколения эсминцев класса Arleigh Burke должны быть также оснащены гиперзвуковыми ракетами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:25 22.10.2020
Рождественские ярмарки в Европе попадают под "ковидные" ограничения
0
76
20:16 22.10.2020
Путин допускает теоретическую возможность военного союза России и Китая
0
170
20:00 22.10.2020
Путин рассказал, как Навального выпустили за границу на лечение
0
166
19:30 22.10.2020
Конфликт в Нагорном Карабахе начался с преступлений против армянского народа - Путин
0
277
19:26 22.10.2020
ВТБ, Mаil.ru и РЖД напомнили оштрафах за нарушение удаленки в офисах
0
190
19:15 22.10.2020
Путин не против учесть новое оружие в ДСНВ и привлечь к договору Китай
0
195
19:00 22.10.2020
Путин рассказал, что не скучает по временам холодной войны
0
219
18:45 22.10.2020
Путин: Важно сохранить ООН, Совет безопасности и право вето
0
209
18:40 22.10.2020
Космический центр НАТО будет создан в Германии
0
241
18:30 22.10.2020
НАТО призвала Турцию использовать влияние, чтобы снять напряженность вокруг Карабаха
0
252

Возврат к списку