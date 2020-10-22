Все ударные корабли флота США получат гиперзвуковые ракеты - Пентагон
21:35 22.10.2020 Источник: Интерфакс
ВМС США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все свои ударные атомные подлодки класса Virginia и эсминцы класса Zumwalt и Arleigh Burke, сообщило издание Navy Times, ссылаясь на советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О`Брайена.
"Военно-морской флот собирается разместить гиперзвуковые ракеты сначала на ударных подводных лодках класса "Вирджиния", затем на новых эсминцах типа "Зумвальт" и, наконец, на всех эсминцах класса "Арли Берк", - сказал О'Брайен, выступая на Портсмутской военно-морской верфи в штате Мэн.
"Программа быстрого нанесения удара в обычном оснащении ВМС предполагает способность гиперзвуковых ракет удерживать под прицелом важнейшие цели с больших расстояний", - сказал О'Брайен. "Такая возможность будет в первую очередь развернута на наших новых подводных лодках класса "Вирджиния" и эсминцах типа "Зумвальт", - подчеркнул он.
По его словам, все три поколения эсминцев класса Arleigh Burke должны быть также оснащены гиперзвуковыми ракетами.
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