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В России за сутки выявили 17 340 заразившихся коронавирусом, это максимум за всю пандемию

11:00 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 340, это максимум за все время пандемии. Всего в стране инфекция была диагностирована у 1 480 646 человек, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Согласно подсчетам ТАСС, число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения. Суточный прирост в относительном выражении, по данным штаба, увеличился до 1,2%.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 11 263, до 1 119 251. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 75,6%.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 283 против 290 днем ранее. Всего из-за коронавируса умерли 25 525 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

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