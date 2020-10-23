Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заразился коронавирусом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции.

"Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат. В связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции", - цитирует заявление политика его пресс-служба.

По словам Миронова, он чувствует себя хорошо и планирует продолжить работать дистанционно. "Планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", - заверил парламентарий.