Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заразился коронавирусом
13:00 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции.
"Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат. В связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции", - цитирует заявление политика его пресс-служба.
По словам Миронова, он чувствует себя хорошо и планирует продолжить работать дистанционно. "Планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", - заверил парламентарий.
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