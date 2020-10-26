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Всего 91 депутат переболел или болеет Covid-19, госпитализированы сейчас 38 - Володин

11:32 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число депутатов, перенесших или болеющих коронавирусом, достигло 91, в больницах сейчас находятся 38 из них, еще один в реанимации, доложил спикер Госдумы Вячеслав Володин президенту РФ Владимиру Путину.

"Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации, вы знаете, что один депутат умер... Конечно, мы принимаем определенные меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошел, у нас 91 переболел либо сегодня болеет", - сказал он на встрече с главой государства, которую транслировал в понедельник телеканал "Россия-24".

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