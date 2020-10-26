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Предприятия Белоруссии работают в штатном режиме - пресс-секретарь премьера

12:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские предприятия работают в штатном режиме, производства не остановлены. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.

"По состоянию на 10:00 26.10.2020 года все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы", - написала Исаева в "Фейсбуке".

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