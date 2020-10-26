ФРГ считает призывы РФ к мораторию на размещение ракет в Европе недостойными доверия - МИД
20:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия разделяет мнение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что призывы российской стороны к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования не вызывают доверия. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе в ответ на просьбу корр. ТАСС прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о готовности не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729, которые в Вашингтоне называли нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счет в прошлом году", - сказала она. "В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил о том, что мораторий или такой отказ [от размещения ракет] не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку", - подчеркнула Зассе.
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