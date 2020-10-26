США отказались продлевать ДСНВ в нынешнем виде - посол РФ в Вашингтоне

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США категорически отказались продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в нынешнем виде, хотя Россия предлагала это сделать без всяких условий. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в ходе видеоконференции Международного консультативного совета.

"Нельзя сказать, что российско-американский диалог идет гладко. Так, упомянутые стратегические консультации подтвердили наличие серьезных расхождений по ряду ключевых проблем, - приводит высказывания Антонова пресс-служба диппредставительства на странице в "Фейсбуке". - При этом США категорически отказались продлевать ДСНВ в том виде, как он был подписан. И это при том, что мы предложили сделать это без всяких условий".

Посол напомнил, что ранее российская сторона высказывала озабоченности относительно ряда параметров выполнения американцами своих обязательств по договору. "Мы решили отложить эти вопросы на будущее", - добавил он. По сути, отметил высокопоставленный дипломат, США взяли соглашение в заложники, поставив условия для его пролонгации.

Антонов обратил внимание, что для вывода ситуации из тупика 16 октября президент России Владимир Путин инициативно предложил продлить документ на год. "Мы идем на две значительные односторонние уступки США, - продолжил он. - Во-первых, соглашаемся на продление договора на один год вместо предпочтительных для нас пяти лет. Во-вторых, готовы принять (вместе с Вашингтоном) политическое обязательство о заморозке на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов".

По словам посла, если данный подход устроит Соединенные Штаты, то тогда выигранное в результате продления время "можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроля над ракетно- ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность". "Напомню, это противоракетная оборона, ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, средства глобального удара, гиперзвуковые системы доставки, перспективное космическое оружие и другие", - указал он.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.