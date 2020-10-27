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Лукашенко заявил, что протестующие перешли "красную черту" по многим направлениям - БелТА

15:00 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что участники акций протеста пересекли "красную черту" по многим направлениям. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам", - цитирует агентство выступление Лукашенко на совещании по подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию. "Но тем не менее мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась", - заявил Александр Лукашенко.

"И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку "красную черту" они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту "красную черту" перешли", - сказал президент.

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