ESA и NASA подписали договор о создании окололунной станции
23:00 27.10.2020 Источник: Интерфакс
NASA и Европейское космическое агентство (ЕSА) во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis по высадке астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в 2024 году, сообщило американское космическое агентство.
NASA отметило, что "это соглашение является важным элементом широких усилий Соединенных Штатов по привлечению международных партнеров к устойчивому исследованию Луны и демонстрации технологий, необходимых для будущей миссии человека на Марс".
"Соглашение, подписанное во вторник, знаменует собой первое официальное обязательство агентства по запуску международных экипажей на Луну в рамках миссий "Артемида", - указало NASA.
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