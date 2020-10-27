ESA и NASA подписали договор о создании окололунной станции

23:00 Источник: Интерфакс

NASA и Европейское космическое агентство (ЕSА) во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis по высадке астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в 2024 году, сообщило американское космическое агентство.

NASA отметило, что "это соглашение является важным элементом широких усилий Соединенных Штатов по привлечению международных партнеров к устойчивому исследованию Луны и демонстрации технологий, необходимых для будущей миссии человека на Марс".

"Соглашение, подписанное во вторник, знаменует собой первое официальное обязательство агентства по запуску международных экипажей на Луну в рамках миссий "Артемида", - указало NASA.