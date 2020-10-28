0
0
175
НОВОСТИ

Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с РФ о признании виз

13:20 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии на заседании в среду ратифицировала Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России", - приводит агентство слова зампредседателя постоянной комиссии нижней палаты белорусского парламента по международным делам Ольги Петрашовой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 28.10.2020
Ситуация с коронавирусом в России осложняется - Голикова
0
65
14:12 28.10.2020
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей
0
99
14:00 28.10.2020
Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха - Эрдоган
0
135
13:32 28.10.2020
Хитроу уступил статус самого загруженного в Европе аэропорта парижскому Шарль де Голль
0
154
13:15 28.10.2020
Умар Кремлев идет на выборы президента AIBA
0
151
13:05 28.10.2020
Власти Грузии заявили о планах партии Саакашвили устроить революцию после выборов
0
196
13:00 28.10.2020
Госдума обязала уполномоченного по правам человека постоянно проживать в РФ
0
181
12:32 28.10.2020
Выписки о недвижимости россиянам пообещали выдавать за 30 секунд
0
281
12:20 28.10.2020
В РФ зафиксировано снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних
0
200
12:05 28.10.2020
Ту-154 совершил последний гражданский полет в РФ
0
221

Возврат к списку