Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с РФ о признании виз

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии на заседании в среду ратифицировала Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России", - приводит агентство слова зампредседателя постоянной комиссии нижней палаты белорусского парламента по международным делам Ольги Петрашовой.