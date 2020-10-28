Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с РФ о признании виз
13:20 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии на заседании в среду ратифицировала Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Об этом сообщило агентство БелТА.
"Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России", - приводит агентство слова зампредседателя постоянной комиссии нижней палаты белорусского парламента по международным делам Ольги Петрашовой.
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