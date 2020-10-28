Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха - Эрдоган
14:00 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил в беседе с российским лидером Владимиром Путиным вместе решить проблему Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в среду во время выступления в парламенте, трансляцию которого ведет телеканал Эн-ти-ви.
"Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет", - заявил Эрдоган.
НОВОСТИ
- 14:32 28.10.2020
- Ситуация с коронавирусом в России осложняется - Голикова
- 14:12 28.10.2020
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей
- 13:32 28.10.2020
- Хитроу уступил статус самого загруженного в Европе аэропорта парижскому Шарль де Голль
- 13:20 28.10.2020
- Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с РФ о признании виз
- 13:15 28.10.2020
- Умар Кремлев идет на выборы президента AIBA
- 13:05 28.10.2020
- Власти Грузии заявили о планах партии Саакашвили устроить революцию после выборов
- 13:00 28.10.2020
- Госдума обязала уполномоченного по правам человека постоянно проживать в РФ
- 12:32 28.10.2020
- Выписки о недвижимости россиянам пообещали выдавать за 30 секунд
- 12:20 28.10.2020
- В РФ зафиксировано снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних
- 12:05 28.10.2020
- Ту-154 совершил последний гражданский полет в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать