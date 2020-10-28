Турция предложила РФ вместе и окончательно разрешить проблему Нагорного Карабаха - Эрдоган

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил в беседе с российским лидером Владимиром Путиным вместе решить проблему Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в среду во время выступления в парламенте, трансляцию которого ведет телеканал Эн-ти-ви.

"Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет", - заявил Эрдоган.