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Собянин: Необходимости ввода новых ограничений в Москве сегодня нет

15:57 28.10.2020

Результаты борьбы с распространением коронавируса в Москве в последние две недели внушают городским властям и медикам "осторожный оптимизм", поскольку сейчас получается прерывать цепочки заболевания, не переходя к тотальному закрытию города. По словам московского мэра Сергея Собянина, прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. "Московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около 5000 коронавирусных коек – почти в 2 раза больше, чем месяц назад. Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет. Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи», - отметил градоначальник на своём сайте.

Однако и успокаиваться рано. "Нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом. Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности», - полагает Собянин.

По его мнению, сейчас необходимости вводить новые ограничения в столице нет, однако и смягчать действующие ограничения преждевременно, поскольку это может же стабилизировать эпидемическую ситуацию в мегаполисе.

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