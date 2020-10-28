Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые 5 октября 2020 г.

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,87% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 14:30 мск.

На 14:32 мск Brent дешевела уже на 4% и достигала отметки в $39,95 за баррель.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась ниже $40 за баррель 5 октября текущего года.

К 14:51 мск нефть Brent немного замедлила падение и торговалась на уровне $40,01 за баррель (-3,85%). В то же время нефть WTI находилась на отметке $38,03 за баррель, что на 4,61% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.