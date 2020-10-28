По данным ЮНИСЕФ во время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 12 детей

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о гибели 12 детей в Нагорном Карабахе. В распространенном в среду в Женеве заявлении он призвал к немедленному прекращению боевых действий.

"ЮНИСЕФ призывает к немедленному и полному прекращению боевых действий, чтобы не были потеряны жизни еще большего числа детей", - говорится в заявлении. В опубликованном Детским фондом списке приведены имена и возраст 10 погибших. Имена еще двух жертв фонду не известны. Речь идет о детях в возрасте от 10 месяцев до 16 лет.

Как отмечает ЮНИСЕФ, в результате конфликта в Нагорной Карабахе более 130 тыс. человек покинули свои дома, повреждения получили 76 школ и детских садов, обстрелу подвергся родильный дом. Многие дети стали свидетелями "ежедневных ракетных атак в жилых районах". "Для детей это ужасающая трагедия четырех недель боев и трех перемирий, которые не соблюдались", - констатировали в Детском фонде.