Киев в течение недели представит дорожную карту по урегулированию в Донбассе - Грызлов
20:40 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев взял на себя обязательство в течение недели представить для обсуждения дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов по окончании ее очередного заседания в среду.
"На заседании Контактной группы 14 октября представители Донбасса предложили проект дорожной карты - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии Минскими соглашениями и Резолюцией Совбеза ООН, - напомнил он. - После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отельных районов Донецкой и Луганской областей. Таким образом, могут быть созданы условия для выхода из тупика в переговорах".
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