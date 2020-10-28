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Киев в течение недели представит дорожную карту по урегулированию в Донбассе - Грызлов

20:40 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев взял на себя обязательство в течение недели представить для обсуждения дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов по окончании ее очередного заседания в среду.

"На заседании Контактной группы 14 октября представители Донбасса предложили проект дорожной карты - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии Минскими соглашениями и Резолюцией Совбеза ООН, - напомнил он. - После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отельных районов Донецкой и Луганской областей. Таким образом, могут быть созданы условия для выхода из тупика в переговорах".

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