В Приморье перед судом предстанет подросток за угрозу убийством учителю

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учащийся 11 класса одной из школ города Лесозаводска в Приморье предстанет перед судом за угрозу убийством учителю, а также проявленную агрессию после получения низкой оценки по английскому языку. Об этом в четверг сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего учащегося из г. Лесозаводска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. По данным следствия, ученик в агрессивной форме высказал угрозы убийством преподавателю после того, как узнал о полученной тройке за полугодие по английскому языку. "Хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал. Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально, так как у нее имелись все основания опасаться осуществления данной угрозы", - уточняется в сообщении.

Обвиняемый выплатил пострадавшей учительнице компенсацию морального вреда, а также обратился в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении судебного штрафа. Уголовное дело передано в суд для вынесения окончательного решения.