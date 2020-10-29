В Приморье перед судом предстанет подросток за угрозу убийством учителю
10:05 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учащийся 11 класса одной из школ города Лесозаводска в Приморье предстанет перед судом за угрозу убийством учителю, а также проявленную агрессию после получения низкой оценки по английскому языку. Об этом в четверг сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего учащегося из г. Лесозаводска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в декабре 2019 года. По данным следствия, ученик в агрессивной форме высказал угрозы убийством преподавателю после того, как узнал о полученной тройке за полугодие по английскому языку. "Хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал. Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально, так как у нее имелись все основания опасаться осуществления данной угрозы", - уточняется в сообщении.
Обвиняемый выплатил пострадавшей учительнице компенсацию морального вреда, а также обратился в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении судебного штрафа. Уголовное дело передано в суд для вынесения окончательного решения.
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