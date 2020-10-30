Страх перед новым карантином заставляет россиян закупать товары впрок - СМИ

11:20 Источник: РБК

Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. 20% начали закупать впрок товары первой необходимости, показало исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe (есть у РБК).

12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.